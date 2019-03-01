كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد الإماراتية تحذر من تدني الرؤية بسبب الرياح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، اليوم الجمعة، مواطني الدولة والمقيمين عليها، من تدني مدى الرؤية الأفقية الذي يصل لأقل من 1000 متر أحياناً على مناطق متفرقة من الدولة، بالإضافة إلى الأتربة المثارة والغبار المعلق بفعل الرياح.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي على "انستغرام"، إلى أن إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية جاء بفعل الرياح الشمالية الغربية نشطة السرعة التي تصل سرعتها إلى 50 كيلومتر في الساعة أحياناً.