كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم عراقيل الاحتلال.. 30 ألف مقدسي يصلون في المسجد الأقصى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن نحو 30 ألف فلسطيني استطاعوا أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات الإسرائيلية التي منعت الكثيرين من الدخول تحت حجج أمنية.

ونشرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحواجز الشرطية في محيط البلدة القديمة والشوارع المؤدية إليها والطرقات المؤدية إلى المسجد، وانتشر العشرات من عناصر حرس الحدود على أبواب الجامع، ودققوا في هويات الداخلين.

وأدى الكثير من المقدسيين صلاة الجمعة على الأبواب بعد منع قوات الاحتلال الإسرائيلي لهم من الدخول إلى الأقصى، بحج أمنية وبحجة وجود أوامر إبعاد لعشرات الشباب المقدسيين، بعد أحداث باب الرحمة الأخيرة التي أدت إلى اعتقال عدد من المقدسيين.