شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الباكستاني يقتل عنصرين من داعش والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الشرطة الباكستانية نجاحها في القضاء على اثنين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية نفذتها بالتعاون مع أجهزة المخابرات الوطنية في إقليم السند جنوب باكستان.

وأوضح مسؤول أمني باكستاني اليوم أن العملية تم تنفيذها في مدينة "شيكاربور" بإقليم السند، بناءً على معلومات استخباراتية رصدت تحركات الإرهابيين اللذين تم القضاء عليهما بتبادل إطلاق النار إثر مقاومتهما.

وأشار إلى أن قوات الأمن صادرت من حوزتهما أسلحة ومتفجرات، وأنهما كانا مطلوبين لدى أجهزة الأمن لتورطهما في التخطيط للعديد من الأعمال الإرهابية واغتيال شخصيات سياسية.