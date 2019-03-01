وزراء خارجية "التعاون الإسلامي" بأبوظبي.. خارطة الأمن والاستقرار

" frameborder="0"> " frameborder="0"> القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحت شعار "خارطة الطريق للازدهار والتنمية" انطلقت الدورة الـ٤٦ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالعاصمة أبوظبي.. دورةٌ حافلةٌ بأجندة تتقاطع عند التضامن وتعزيز العمل المشترك بين الدول الأعضاء.

يجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون في مؤتمر يؤكد فيه القائمون على المنظمة أنه سيرسم خارطة طريق للازدهار والتنمية في العالم الإسلامي.



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