الان تتابع 27 دولة أوروبية ترفض قائمة المفوضية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات أعلنت 27 دولة أوروبية، اليوم، رفضها لقائمة المفوضية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال. وقالت إن القرار الرسمي لرفض قائمة المفوضية الأوروبية سيصدر يوم الخميس المقبل،

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