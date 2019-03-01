الان تتابع الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في أم درمان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
استخدمت قوات الامن والشرطة السودانية، قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق مظاهرات اندلعت في ولاية أم درمان، اليوم.
وتجددت مظاهرات شعبية في ولاية أم درمان السودانية، اليوم، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والسياسية في السودان.
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