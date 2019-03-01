الان تتابع وصول 21 إيزيديا إلى الأراضي العراقية بعد تحريرهم من الباغوز والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
وصل 21 إيزيديا من الذين تم إجلائهم من قرية الباغوز السورية الحدودية، اليوم، إلى الأراضي العراقية، بينهم نساء، تم تحريرهم من قبضة تنظيم “داعش”.
وتعد قرية الباغوز آخر بقعة تحت سيطرة داعش في منطقة وادي نهر الفرات، التي أصبحت آخر معقل رئيسي لداعش في العراق وسوريا، بعد سلسلة من الهزائم في عام 2017.
وغادر، في وقت سابق، أكثر من 2000 مدني الباغوز، التي تحاصرها قوات سوريا الديمقراطية بشكل كامل.
كما خرج على مدار اليومين الماضيين المزيد من الأشخاص من مزارع الباغوز نحو مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، كان آخرها دفعة من نحو 930 شخصا، من بينهم نحو 60 رجلا.
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