الان تتابع باكستان تسلم الطيار الهندي الأسير إلى نيودلهي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات أعلنت إسلام أباد، اليوم، إتمام إجراءات تسليم الطيار الهندي الأسير لديها إلى نيودلهي. وكانت وزارة الخارجية الباكستانية أعلنت أمس أنها ستسلم الطيار الذي تم أسره خلال المواجهات الاخيرة بين البلدين، كبادرة سلام من جانبها تجاه الهند.

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