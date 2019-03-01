"الخليج": محور عمل السياسة الإماراتية هو الاستقرار في المنطقة

أكدت صحيفة إماراتية، أن محور عمل السياسة الإماراتية هو الاستقرار في المنطقة حيث بنت دولة الإمارات رصيداً إيجابياً من الصدقية.

وأوضحت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الجمعة - تابعها "الخليج 365" - "الأمر الذي عزز ويعزز دورها وموقعها، ولقد عزز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شبكة علاقات مهمة مع العديد من القادة قوامها الرأي الصادق والموقف الثابت والتوجه الحكيم، وهو ما كرس هذا الدور وأضاف إليه، وبات ذلك معلوماً للعالم من أقصاه إلى أقصاه، وأصبح محل اهتمام العالم وإعجابه، فلم تكن إشارات القادة والمسؤولين في كوريا وسنغافورة في خلال زيارتي محمد بن زايد إليهما، وهذا شاهد قريب، إلا بعض تتويج مستحق لدولة من أهدافها نشر السلام والاستقرار والأمن في المنطقة والإقليم، كما في كل ربوع العالم، حتى أصبح تعزيز السلم مرادفاً لاسمها، أو عنواناً يشع في أفق الدنيا، ويملأ شرق العالم وغربه بالتفاؤل والطمأنينة والثقة.. كأنما انشغال واشتغال وهواية دولة الإمارات إطفاء الحرائق، نحو نزع فتيل الأزمات أو إعادة الاستقرار بالعمل السياسي والدبلوماسي أو الحضور الإيجابي المؤثر، كما في ليبيا الشقيقة أو اليمن الشقيق أو مناطق متفرقة في الوطن العربي والعالم.

واضافت الصحيفة انه بالأمس، قدر المتابعون والمحللون، ومنهم الهنود والباكستانيون، اتصال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، ورئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، ليطلع على الأوضاع بين البلدين، حاثاً سموه كلاً منهما للتعامل مع المستجدات "المقلقة" بحكمة، والعمل على تخفيف حدة التوتر، وتغليب لغة الحوار على ما عداها.. تلك هي الإمارات تتصرف إزاء الدول الشقيقة والصديقة بصدق الشقيق والصديق، وبحس مطفئ الحرائق الذي ينظر إلى مسألة الأمن والاستقرار في العالم باعتبارها مسألة واحدة، وكلاً واحدا لا يمكن تجزئته أو تشظيته.

وواختتمت صحيفة الخليج افتتاحيتها مؤكدة ان هذه سياسة دولة الإمارات، بعض غرس القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبعض نهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، السياسة التي محورها العمل نحو تكريس السلام والأمن والاستقرار، برصيد كبير من الصدقية والقوة والعلاقات المتقدمة مع دول العالم، بين تقدير واهتمام وإعجاب العالم بالدور المهم البارز لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي عزز دور دولة الإمارات، وكرس موقعها وحضورها.