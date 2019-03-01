صحيفة: الشعب الفلسطيني صاحب قضية محقة وعادلة

القدس - الخليج 365

قالت صحيفة إماراتية، "رغم أهمية تقرير اللجنة الأممية المكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتحقيق في الانتهاكات المرتكبة بالأراضي الفلسطينية المحتلة والذي أكد ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المتظاهرين الفلسطينيين -العزل- في غزة، ومبيناً أعداد الضحايا الذين سقطوا بفعل تلك التعديات"189 شهيداً بينهم 35 طفلاً، و استهداف القناصة لـ6106 فلسطينيين"، لكنه لم يأت بجديد".

وأوضحت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الجمعة - تابعها "الخليج 365" - "وما تقوم به قوات الاحتلال معروف للقاصي والداني منذ عشرات السنين، فعقود طويلة من الويلات التي لحقت بالشعب الفلسطيني قد تمت على مرأى ومسمع العالم أجمع، ولاقت إدانات شديدة، لكن بقي المطلوب في كل مرة موقف دولي فاعل يضع حداً لتلك الانتهاكات ويحقن الدم الفلسطيني النازف بفعل وحشية الاحتلال الذي لم يبق مجزرة ولا انتهاكاً إلا وارتكبه بحق كل ما هو فلسطيني من البشر والثمر والحجر.

و شددت صحيفة الوطن في ختام افتتاحيتها على ان الشعب الفلسطيني صاحب قضية محقة وعادلة، ومن حقه قيام دولته أسوة ببقية شعوب العالم، وعاصمتها القدس الشريف وفق جميع القرارات الرافضة لتعديات الاحتلال ومخططاته لتغيير معالم الأرض، ومن واجب المجتمع الدولي والأمم المتحدة التجاوب مع الدعوات لتحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية والقانونية الواجبة ونصرة قضية شعب ينزف منذ عقود ليؤكد حقه بالحياة بكرامة وأمن وسلام بعيداً عن الطغيان والقمع والتعرض للإبادة