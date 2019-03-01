حزب الله اللبناني يرفض بشدة قرار بريطانيا بإدراجه في قائمة الإرهاب

أكد حزب الله في بيان رفضه بشدة “القرار البريطاني المدان بإدراجه على ما يسمى لائحة المنظمات الإرهابية”.

وشدد الحزب في البيان على أنه “حركة مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي ولا يحق لاي دولة في العالم تحتضن الإرهاب وتموله وتدعمه أن تتهمه أو أي حركة مقاومة بالإرهاب”،حسبما ذكرت اليوم الجمعة الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وأضاف البيان: “يرى حزب الله في هذا القرار انصياعا ذليلا للإدارة الأمريكية يكشف أن الحكومة البريطانية ليست سوى تابع في خدمة السيد الأمريكي تستجلب العداء مع شعوب المنطقة إرضاء لحكام واشنطن على حساب مصالح شعبها ودورها ووجودها في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي”.

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وتابع: “لقد وجهت الحكومة البريطانية بتبنيها لهذا القرار إهانة لمشاعر وعواطف وإرادة الشعب اللبناني الذي يعتبر حزب الله قوة سياسية وشعبية كبرى منحها تمثيلا واسعا في المجلس النيابي والحكومة العتيدة، وهو يلعب دورا هاما ورئيسيا في مختلف جوانب الحياة اللبنانية الاجتماعية والسياسية والإقتصادية”.

واستطرد البيان “إن حزب الله الذي قاوم الاحتلال الإسرائيلي طويلا حتى تحرير معظم الأراضي اللبنانية وما زال يقاوم الإرهاب التكفيري والتهديدات والأطماع الإسرائيلية في أرضه ومياهه وثرواته الطبيعة لن يمنعه شيء من مواصلة الدفاع عن لبنان وحريته واستقلاله”.

كانت الحكومة البريطانية قد اعلنت يوم الاثنين الماضي أنها اضافت حزب الله إلى قائمتها الخاصة بالمنظمات الإرهابية المحظورة .

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