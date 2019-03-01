شكرا لقرائتكم مصرع 84 شخصاً منذ ديسمبر خلال فرارهم من داعش بدير الزور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن ما لا يقل عن 84 شخصاً، ثلثاهم أطفال، لاقوا حتفهم منذ ديسمبر/كانون الأول وهم في طريقهم إلى مخيم الهول في شمال شرقي سوريا، بعد أن هربوا من تنظيم داعش بمحافظة دير الزور.
وقال ينس لايركه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية خلال إفادة صحافية: "هناك تقرير عن علاج 175 طفلاً بمستشفيات من أعراض طبية ناجمة عن سوء حاد في التغذية".
وأضاف أن نحو 13 ألفاً فروا من دير الزور الأسبوع الماضي، ووصل كثير منهم إلى الهول. وأشار إلى أن النزوح الجماعي مستمر في رحلة "طويلة وشاقة للغاية".
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