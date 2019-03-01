شكرا لقرائتكم فيديو.. جماعة كورية شمالية تعلن "حكومة مؤقتة" بالمنفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت جماعة غامضة يعتقد أنها كانت تقدم الحماية لشقيق الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، الذي تم اغتياله في ماليزيا، عن تشكيل حكومة مؤقتة في المنفى، الجمعة.

المنظمة تدعى Cheollima Civil Defense ولعبت دوراً في تقديم المساعدة لأناس انشقوا عن النظام الكوري الشمالي، وتقول إنها كرست نفسها "لإلغاء الشر العظيم" للنظام الحالي.

كيم جونغ نام

وقد ظهرت لأول مرة في عام 2017 عندما نشرت مقطع فيديو على الإنترنت لكم هان سول، ابن كيم يونغ يام، أعلنت فيه ضمان سلامته بعد مقتل والده المنفي من قبل امرأتين في كوالالمبور باستخدام غاز الأعصاب.

بيان الحركة

ونشرت المجموعة بياناً مطولاً على موقعها على الإنترنت باللغتين الكورية والإنجليزية يوم الجمعة، تزامناً مع الذكرى المئوية للحركة الكورية ضد الحكم الاستعماري الياباني.

في البيان، أعلنت المجموعة نفسها كحكومة مؤقتة في المنفى تسمى "Free Joseon"، وجوسون هو اسم قديم لكوريا.

وقال البيان: "إننا نكرس أنفسنا بالكامل لإلغاء هذا الشر العظيم، وصمة العار على الروح الإنسانية".

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وقالت المجموعة إنها ستواصل حملتها إلى "اليوم الذي يعاد فيه الضوء حقاً إلى بيونغ يانغ". وزعمت أنها "الممثل الشرعي الوحيد للشعب الكوري الشمالي".

وقالت إنها تؤسس "القاعدة لبناء دولة تحترم حقوق الإنسان والعمل الإنساني وتحترم شرف وكرامة جميع النساء والرجال والأطفال".

وأضافت: "يجب أن تتحرر جوسون وأن تصبح حرة بالفعل.. انهضوا.. لن نستمر بأن نكون عبيداً".

الابن الوحيد لكيم جونغ- نام، حين كان مراهقاً بعمر 15 سنة

السيدة القارئة

كما نشرت المجموعة شريط فيديو لسيدة ترتدي الهانبوك (زي كوري) الأسود والأبيض التقليدي، وهي تظهر أمام الكاميرا عن بعد، ووجهها غير واضح، في حين قرأت البيان أمام نصب كوري.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه لا يعرف الكثير عن هذه المجموعة الغامضة، ومن غير الواضح من يقف وراء هذه المنظمة، رغم أن البعض قد تكهن بأن لها صلات بوكالة التجسس الكورية الجنوبية.

الحصان الأسطوري

وقد سميت Cheollima Civil Defense على اسم حصان مجنح أسطوري يصور عادة في أساطير شرق آسيا، الذي يقال إنه قوي جداً وأنيق يتم امتطاء صهوته من قبل البشر.

وفي الماضي، قالت المجموعة إنها استجابت للطلبات العاجلة للحماية من "المواطنين" وشكرت دولاً بما فيها هولندا والصين والولايات المتحدة لمساعدتها.