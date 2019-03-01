باكستان ستعيد فتح مطاراتها جزئيًا

اسماء السيد - اسلام اباد: يفترض أن تعيد باكستان فتح مجالها الجوي جزئيا الجمعة، وفق هيئة الطيران المدني، بعد أن علق آلاف المسافرين في أنحاء العالم عندما أغلقت إسلام أباد مطاراتها وسط تفاقم التوتر مع الجارة الهند.

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني عامر محبوب لوكالة فرانس برس "سنعيد فتح مجالنا الجوي الساعة السادسة (بعد الظهر، 13,00 ت غ) اليوم" أمام الرحلات القادمة والمغادرة في مطارات إسلام أباد وبيشاور وكراتشي وكويتا.

وسيعاد فتح مطارات أخرى "تدريجيا". ودعت هيئة الطيران المدني الركاب على تويتر للاتصال بالخطوط الجوية لمزيد من التفاصيل.

وجاء إغلاق المجال الجوي الأربعاء بعد اشتباكات بين سلاحي جو الدولتين المزودتين بالسلاح النووي، الهند وباكستان، في أجواء منطقة كشمير المتنازع عليها مما أثار المخاوف من اندلاع حرب شاملة ونداءات من الدول العظمى لضبط النفس.

وأدى ذلك إلى اضطراب حركة النقل بين أوروبا وجنوب آسيا، وتزايد المخاوف من احتمال تقطع السبل بمسافرين في مطارات دولية.

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واضطرت الخطوط السنغافورية إلى تحويل وجهة الرحلات المتجهة إلى أوروبا إلى بومباي ودبي للتزود بالوقود، فيما تم إلغاء رحلة إلى فرانكفورت.

ومن بين شركات الطيران التي أرغمت على إلغاء أو تحويل مسار رحلات، الخطوط الإماراتية والقطرية والسعودية واير كندا.

وقالت هيئة الطيران المدني الباكستانية إنها سمحت لبعض الرحلات بالإقلاع الخميس، وهي رحلة للخطوط الإماراتية من بيشاور إلى دبي، ورحلة للخطوط السعودية من بيشاور إلى رأس الخيمة في دولة الإمارات ورحلة للخطوط القطرية من بيشاور إلى الدوحة.

وبسبب الأزمة، أغلقت باكستان منذ الأربعاء مجالها الجوي ما أدى إلى اضطراب الرحلات لآلاف المسافرين في العالم. ويمكن أن تعيد فتح المجال الجوي اعتبارا من الساعة 13,00 (08,00 ت غ) من الجمعة.

وفي كشمير، قال سكان ومسؤولون محليون إنه سجل إطلاق قذائف على جانبي خط المراقبة الجمعة.