روسيا تتعهد مواصلة الدعم لفنزويلا بما في ذلك المساعدات الإنسانية

اسماء السيد - موسكو: ستواصل روسيا دعمها لحكومة فنزويلا بما في ذلك المساعدات الإنسانية، بحسب ما أكد وزير الخارجية سيرغي لافروف الجمعة. وقال لافروف بعد محادثات مع نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز إن "روسيا ستواصل مساعدة السلطات الفنزويلية في حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية بما في ذلك من خلال توفير مساعدات إنسانية مشروعة".



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