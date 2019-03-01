الجيش: إحالة سوري على القضاء لانتمائه إلى تنظيمات إرهابية والاعتداء على الجيش

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "مديرية المخابرات أحالت على القضاء المختص، السوري أحمد علي بطحة الملقّب بـ"أبو علي الدرعاوي" أو "أبو علي الكيماوي"، لانتمائه إلى التنظيمات الإرهابية الّتي كانت موجودة في بلدة عرسال وجرودها، ولمشاركته إلى جانبها بالاعتداء على وحدات الجيش اللبناني في العام 2014".

وأوضحت في بيان، أنّ "المدعو بطحة يُعدّ أحد أخطر خبراء المتفجرات في مجموعة الإرهابي الفار، السوري فراس فواز القاسم، الملقب بـ"أبو جعفر القسطلاني"، المسؤولة عن تفخيخ العديد من السيارات الّتي تمّ إدخالها وتفجيرها في داخل لبنان، ما أدّى إلى استشهاد وجرح عدد من المواطنين والعسكريين، حيث تمَّ تكليفه مؤخّرًا من قبل "القسطلاني" باستهداف أحد الأشخاص في بلدة عرسال بعبوة ناسفة".

وبيّنت أنّه "تمَّ ضبط مواد وقطع إلكترونية تستخدم في صناعة العبوات المتفجرة".