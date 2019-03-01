فؤاد أيوب يستقبل وفدًا من "نقابة القابلات القانونيات في لبنان"

استقبل رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب بمكتبه في مبنى الإدارة المركزية – المتحف وفدًا من "نقابة القابلات القانونيات في لبنان" برئاسة النقيبة دعد العاكوم وعضوية كلّ من ريما شعيتو وفرح كنج.
وشكرت السيدات الثلاث، الرئيس أيوب على دعمه للنقابة ومشاريعها ونشاطاتها وجهود تطوير عملها في لبنان، مُتمنية منه رعاية الاحتفال السنوي بـ "اليوم العالمي للقابلة القانونية" الذي سيُقام بتاريخ الرابع من شهر أيار المقبل في كلية العلوم – الفرع الثاني في الجامعة اللبنانية.
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