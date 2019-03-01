عزالدين دعت لبناء ثقافة مجتمعية لاستعمال التكنولوجيا: البنية التحتية للقطاع مفقودة في لبنان

دعت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائبة عناية عز الدين الى بناء ثقافة مجتمعية لاستعمال التكنولوجيا. واوضحت خلال الاعلان عن اقتراح قانون عن ادخال البرمجة في التعليم في مؤتمر صحفي في مجلس النواب، ان البنية التحتية لقطاع التكنولوجيا مفقودة في لبنان، ونحن بحاجة الى استراتيجية للتحول الرقمي، ويجب اخذ القرار السياسي في بناء البنية التحتية لهذا العمل، واذا لم يتم تأمين البنية التحتية نتحدث عن سراب، ونحن اليوم دولة ورقية بإمتياز. وشددت عزالدين على ضرورة تعديل قانون المعاملات الالكترونية والذي يحتاج الى تطوير.

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