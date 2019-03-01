النشرة: قطع طريق الفيضة المرج نتيجة الفيضانات التي احدثتها الامطار والثلوج

أفاد مراسل "النشرة" في بعلبك بأن "عناصر شرطة بلدية زحلة المعلقة وتعنايل عملت على قطع طريق الفيضة المرج نتيجة الفيضانات التي احدثها تساقط الامطار والثلوج والتي ادت الى فيضانات في مجاري نهر الليطاني واختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الامطار ووصل ارتفاع منسوب المياه على طريق الفيضة المرج بمسافة اربع كيلومترات لأكثر من منر وخشية غرق وتعطل السيارات والسقوط في مجاري النهر بعدما ضاعت معالم الطريق تم تحويل السير باتجاه زحلة سعدنايل".

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