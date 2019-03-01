الحسن: المطلوب المحافظة على سلامة لبنان بالإصلاحات التي لم تعد تحتمل التأخير

توجهت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن ممثلة رئيس الجمهورية ميشال عون خلال احتفال بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني في فرن الشباك إلى عناصر الدفاع المدني، قائلة: "لبنان يفتخر بكم يا رجال الدفاع المدني ويعول عليكم لتأمين سلامَة مجتمعنا، سواءً من خلال عمليات الإنقاذ، أو من خلال التوعية والوقاية والتنبيه، فتساهمون بشكل فعلي في تجنب المآسي".

وأكدت "أنني أعدكم اليوم بأن أضعَ على رأس أولوياتي في هذه الوزارة ترجَمَةَ تقديرنا المعنويّ لكم إلى خطواتٍ عمليّة تَفيكُم جزءاً مما تستحقونَه"، مشيرةً إلى أنه "سعياً منا إلى تعزيز الإمكانات والتجهيزات، سيتم تجهيز الدفاع المدنيّ بـ 16 دراجة نارية مخصَصَة للإسعاف ومجهزة بكل الإسعافات الأولية اللازمة لكي يتمكن الدفاع المدنيّ من الاستجابة لأي طارىء".

ولفتت إلى ان "حكومتنا التي خرجت من تحت أنقاض التجاذبات السياسية مكلفة مهمة اسعاف وانقاذ ومهمة تخليص لبنان من الكارثة التي كادت ان تقع والمطلوب اليوم أن نحافظ على سلامة لبنان بالإصلاحات التي لم تعد تحتمِلُ التأخير، وأن لا ندَعَ الخلافات العقيمة تعرقل المسيرة".