لاسن التقت بو صعب: ملتزمون بدعم قطاع الأمن في لبنان لضمان استقرار البلد

شدّدت سفيرة الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسن، خلال لقائها وزير الدفاع الياس بو صعب، على "أهمية متابعة مؤتمر روما الّذي عُقد في العام الماضي، والّذي كان فيه الاتحاد الأوروبي مانحًا رئيسيًّا". وأكّدت أنّ "الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم قطاع الأمن في لبنان لضمان استقرار البلاد وأمنها ووحدتها، بما يعود بالنفع على الشعب اللبناني".

وسلّطت الضوء على "بعض مجالات التعاون الأساسية بين الاتحاد الأوروبي والجيش اللبناني، بما في ذلك الدعم لتعزيز إدارة الحدود اللبنانية، تحسين أمن الطيران، إنشاء فوج نموذجي في جنوب لبنان ودعم نزع الألغام والمتفجرات الّتي زرعها الإرهابيون في منطقة عرسال".

وركّزت لاسن على أنّ "الاتحاد الأوروبي فخور للغاية بمساعدة لبنان في مكافحة تهديد الإرهاب، وتعزيز الأمن في جميع أنحاء البلاد".

إلى ذلك، تناول الاجتماع التطورات الأخيرة على الحدود الجنوبية. وجدّدت لاسن "دعم الاتحاد الأوروبي لدور "اليونيفيل" ومهمّتها"، معربةً عن أملها في أن "تستمرّ جهود المحافظة على الاستقرار".