رحمة: مسيرة الاصلاح ومكافحة الفساد مستمرة بصمت وتصميم في آن معا

لفت النائب السابق إميل رحمة بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون إلى "أنني نقلت لفخامة الرئيس هموم ابناء منطقتنا خصوصا والبقاعيين عموما حيال موضوع النازحين السوريين وتأييدهم لسعي فخامة الرئيس لاعادتهم الى المناطق السورية الآمنة والمستقرة وذلك للتخفيف من معاناتهم من جهة وللحد من تداعيات هذا النزوح على الاقتصاد والحياة الاجتماعية والصحية في لبنان".

واضاف: "اكدت لفخامة الرئيس ان النهج العام الذي يعتمده في ادارة الاوضاع في لبنان، سوف ينقل وطننا من اماكن التعثر الى بدايات النهوض بالدولة على رغم الصعوبات والعراقيل التي تبرز، وان ما سمعته من فخامة الرئيس يجعل اللبنانيين يطمئنون الى ان مسيرة الاصلاح ومكافحة الفساد مستمرة بصمت وتصميم في آن معا ونتائجها سوف تظهر تباعا من خلال القرارات التي سوف تصدر عن الاجهزة الرقابية والقضائية المختصة".