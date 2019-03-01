أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأن "موجهة الصقيع التي ضربت منطقة حاصبيا على مدى اليومين الماضيين وما رافقها من رياح عاتية أدت إلى تساقط قسما كبيرا من ثمار الليمون في حوض الحاصباني كما وألحقت موجة الصقيع وزخات البرد إلى تضرر البساتين المزروعة والخضار خاصة الملفوف والخس".
و ناشد المزراعون الهيئة العليا للاغاثة الكشف على الاضرار و التعويض عليهم.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: تضرر قسم كبير من ثمار الليمون بحوض الحاصباني نتيحة موجة الصقيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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