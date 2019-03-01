النشرة: تضرر قسم كبير من ثمار الليمون بحوض الحاصباني نتيحة موجة الصقيع

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأن "موجهة الصقيع التي ضربت منطقة حاصبيا على مدى اليومين الماضيين وما رافقها من رياح عاتية أدت إلى تساقط قسما كبيرا من ثمار الليمون في حوض الحاصباني كما وألحقت موجة الصقيع وزخات البرد إلى تضرر البساتين المزروعة والخضار خاصة الملفوف والخس".

و ناشد المزراعون الهيئة العليا للاغاثة الكشف على الاضرار و التعويض عليهم.