خطار: نأمل باستكمال ملف تثبيت المتطوعين بالدفاع المدني وننظر للمرحلة المقبلة بتفاؤل

أكّد مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار، "أنّنا سنكمل مع وزير الداخلية والبلديات ريا الحسن يدًا بيد مسيرة النمو"، لافتًا إلى أنّ "من أهمّ إنجازاتنا مدوّنة قواعد السلوك الّتي ستلازم العاملين كافّة في الدفاع المدني، لتكون مرجعًا لهم، وهي خلاصة قانون الدفاع المدني".

وركّز خلال احتفال بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني في فرن الشباك، على أنّ "عمل الدفاع المدني يتميّز بالاندفاع لخدمة الوطن والمواطن، النزاهة والشجاعة لتنفيذ المهمّات، إلى جانب نشر الوعي بالمجتمع عبر تدريب المواطنين. هذه صفات يتميّز بها من انتسب إلى الدفاع المدني".

ونوّه خطار إلى أنّ "لا بدّ من توجيه الشكر إلى من عمِلوا ولا زالوا تحت هذه الشعارات دون أي مقابل"، مشدّدًا على "أنّني لن أتوانَ ولن أملّ من المطالبة بتمييزهم عن كلّ القرارات الّتي تصدر على مستوى البلد، وسأستمرّ باخضاع المتطوعين للدورات التدريبية المكثّفة".

كما توجّه بالشكر إلى بلدية قرطبا الّتي "قدّمت 11 ألف متر مربع ضمن النطاق العقاري للبلدية، لتأمين المقرّ اللازم لتدريب العناصر للتمكّن من تأدية المهام الملقاة على هذا الجهاز"، معربًا عن أمله بـ"استكمال ملف تثبيت المتطوعين في الدفاع المدني تباعًا".

وأعلن "أنّنا ننظر إلى المرحلة المقبلة بالكثير من التفاؤل، ونتمنّى أن يكون هذا العام حافلًا بالإنجازات".