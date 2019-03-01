البعريني طلب من خير الكشف على الأضرار في المنازل والمزروعات بسهل عكار

اتصل النائب وليد البعريني بأمين عام الهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير طالبا "الإسراع بالكشف على الأضرار في المنازل والمزروعات لاسيما في منطقة سهل عكار، فكان التجاوب سريعا من اللواء خير الذي وصل إلى عكار صباح اليوم ليجري جولة تفقدية على الأضرار التي خلفتها العاصفة والسيول في المنطقة".
وشكر النائب البعريني "رئيس الحكومة سعد الحريري اهتمامه بعكار وتجاوبه مع مطالب أهلها، كما شكر اللواء خير أيضا على زيارته وكل ما يقوم به من جهود عبر الهيئة العليا للاغاثة لمساعدة المتضررين من أهلنا في عكار".
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