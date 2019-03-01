فنيانوس التقى عبد الغفار ووسطاء النقل البري والبحري والجوي

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس رئيس الاكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور اسماعيل عبد الغفار، بحضور مدير عام النقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي، رئيس مصلحة النقل البحري الهام خباز ورئيس مركز الاعداد والتدريب البحري مايا طبارة، وبحث معه في سبل تعزيز التعاون بين الاكاديمية ووزارة النقل خاصة في مجال تبادل الخبرات بين الاكاديمية ومعهد التدريب البحري في البترون.

ووجه عبد الغفار دعوة للوزير فنيانوس لحضور مؤتمر "مارلوك 8 للنقل البحري واللوجستيات" الذي سينعقد في الاسكندرية برعاية الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، وبمشاركة ووزير النقل المصري. ولفت عبد الغفار الى انه عرض مع الوزير فنيانوس أهمية الاكاديمية وما تحتوي من علوم البحار خاصة في مجال تأهيل الطلاب، مشيراً الى ان الاكاديمية تقتني أحدث الوسائل المتطورة لتعليم الطلاب وتإهليهم لسوق العمل. وأكد انه أطلع الوزير على ما حققته الاكاديمية من مناهج تتماشى مع احتياجات سوق العمل بما يخدم التنمية في البلدين لافتاً الى توقيع مذكرة تعاون بين الاكاديمية ووزارة الاشغال.

بدوره القيسي قال: سيتم التعاون مع الاكاديمية من خلال توقيع المذكرة التي تشمل الخبرات والاختصاصات وفتح فروع جديدة لعلوم البحار في معهد التدريب البحري في البترون اضافة الى تزويد المعهد بالاساتذة المتخصصين والاحتياجات اللازمة.

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وقدم رئيس الاكاديمية درعاً للوزير فنيانوس.

كما استقبل فنيانوس وفداً من وسطاء النقل الجوي والبري والبحري في حضور مدير مكتب الوزير شكيب خوري، الذي وجه له دعوة لحضور مؤتمر الاتحاد الدولي لوسطاء الشحن في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط الذي سينعقد برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري، تحت عنوان "نحو 2025 :أحدث الاتجاهات والمبادرات لتحفيز قطاع الشحن والإمدادات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

الوفد عرض مع الوزير اهمية المؤتمر وما سيناقش من مستجدات وتطورات في قطاع الشحن وتحفيز الشراكة المحلية والإقليمية، إضافة إلى ان المؤتمر سيركز على المواضيع المتعلقة بمكننة قطاع النقل ومستقبل الشحن الذكي ودوره الريادي الذي يطمح لبنان لتحقيقه في هذا المجال.