بلدية برج حمود: أعمال إزالة النفايات التي سببت الروائح أنجزت بالكامل

اشارت بلدية برج حمود في بيان، الى انها تحيط الأهالي والمواطنين علماً بأنّ أعمال إزالة "باركينغ" النفايات، والتي سببت الروائح والإزعاج فى الفترة الأخيرة، قد أنجزت بالكامل. فلقد تبلّغت بلديّة برج حمّود من المتعهّد الذي كلّفه مجلس الإنماء والإعمار بتلك الأشغال أنّه قد أنجز المهمّة كاملةً بتاريخ 28 شباط 2019.

اضاف البيان "كانت بلديّة برج حمّود قد أحاطت الأهالي والمواطنين علماً في بيانها الصادر بتاريخ 5 شباط 2019 بأسباب انتشار الروائح الكريهة وقرب إنتهاء الأشغال. وللتذكير، فلقد سبق لنا أن أوضحنا أنّه في بعد توقّف العمل في مطمر برج حمود لفترة ما بين آب وأيلول عام 2016 بسبب إضرابات واعتصامات أغلقت مدخله. في هذه الفترة، ومنعاً لتراكم النفايات على الطرقات، تمّ وضعها في "باركينغ" مؤقت. وفي هذه الفترة، تكدّست كميّة 350 ألف طن من النفايات اليوميّة والردم. بدأ المتعهد إزالة تلك الكميات من "الباركينغ" في شهر تشرين الأول 2018، وجرى العمل على مدار الساعة وبالتعاون مع البلدية، لإنجاز العمل بأسرع وقت".

كما كانت البلديّة قد نقلت إلى المواطنين تأكيدات المتعهّد ومجلس الإنماء والإعمار بأنّ العمل مستمرّ على مدار الساعة لإزالة الكميّة المتبقيّة، وأن الحدّ الأقصى لإنهاء الأعمال هو آخر شهر شباط الجاري. وعليه, فإنّنا نكرّر شكرنا للمواطنين والأهالي الذين تحمّلوا هذه الأشغال في الأشهر الأخيرة، آملين أن يتمّ وضع الحلول المناسبة لعدم تكرار مثل هذه الأوضاع في المستقبل.