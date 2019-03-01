عون رحب بسعي الاتحاد الدولي لطب النساء والتوليد لجعل لبنان مركزا لمبادرات المنظمة تجاه المنطقة العربية

رحب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال استقباله الرئيس العالمي لمنظمة "FIGO" كارلوس فوشتن على رأس وفد بـ"سعي الاتحاد الدولي لطب النساء والتوليد لجعل لبنان مركزا لمبادرات المنظمة تجاه المنطقة العربية في ما خص صحة النساء وسلامتهن". واطلع الوفد، رئيس الجمهورية على عمل المنظمة في مجال تطوير الادلة العلمية المرجعية والسياسات المعتمدة لعمل الاطباء وصانعي القرار في العالم في ما خص صحة المرأة وسلامتها ومنع العنف وصحة اللاجئين. وذكر الوفد بان الدكتور القاق هو اول لبناني عربي ينتخب نائبا لرئيس المنظمة العالمية، معتبرين ذلك تقديرا لدور لبنان في مجال التوعية والاهتمام بصحة النساء في لبنان والعالم العربي.

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