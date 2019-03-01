زلزال بقوة سبع درجات ضرب جنوب شرق البيرو

أعلن معهد المسح الجيولوجي الأميركي أنّ "زلزالًا بقوّة سبع درجات ضرب جنوب شرق البيرو"، مبيّنًا أنّ "الزلزال وقع على بعد 27 كلم شمال شرق مدينة أزانغارو القريبة من الحدود مع بوليفيا".

وحدّد المعهد مركز الزلزال على عمق 257 كلم. ولفت إلى أنّ "معظم الزلازل الكبرى الّتي تهزّ أميركا الجنوبية تقع عادة على عمق 70 كلم أو أكثر".

ولم يُعلن بعد عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.

مع الإشارة إلى أنّ البيرو تقع في منطقة نشاط زلزالي كبير، يُطلق عليها "حزام النار في المحيط الهادىء".