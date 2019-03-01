بيسكوف: واشنطن لم تبلغ موسكو بعد بنتائج مفاوضات ترامب وكيم جونغ أون

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن "الولايات المتحدة لم تبلغ بعد روسيا بنتائج قمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون".

هذا وانتهت القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، التي عقدت في هانوي في 27-28 شباط ، دون توقيع الوثيقة المشتركة التي كان مخططا لها مسبقا، كما هو موضح سابقا في الجدول الزمني للبيت الأبيض.

وكان من المتوقع أن يتم التوقيع خلال قمة هانوي على اتفاقيات تهدف إلى نزع السلاح النووي وتعزيز السلام الإقليمي وتحسين العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ، إلا أن ترامب أشار إلى أن الطرفين فضلا تأجيل ذلك.