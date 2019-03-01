بارزاني: يجب تصحيح العلاقات بين مكونات الشعب العراقي

شدد رئيس حكومة إقليم شمال العراق نيجيرفان بارزاني على "ضرورة تصحيح العلاقات بين كافة مكونات العراق بشكل عملي وبصورة عميقة"، داعياً كافة مكونات النسيج العراقي إلى "التحاور وإقامة تفاهم وتوافق جديد في البلاد من أجل القضاء على خطر الإرهاب".

وأضاف أن "رئيس الحكومة العراقية الحالية عادل عبد المهدي شخصية ملائمة لهذه المرحلة"، موضحاً أن "رفاهية الشعب لا يمكن تحقيقها بدون الاستقرار السياسي في البلاد، ولا يمكن تأمين الخدمات في ظل حالة أمنية مزعزعة".

ولفت إلى انه "لكي نتخلص من بذور الإرهاب، علينا اولاً إعادة إعمار الأماكن المدمرة".