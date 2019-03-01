الحكومة الالمانية ستمدد قرار وقف صادرات الأسلحة للسعودية

أعلنت الحكومة الألمانية انها ستمدد لأسبوعين قرار وقف صادرات الأسلحة للسعودية والذي كان مقررا أن يستمر حتى التاسع من آذار، وفق ما ذكرت مجلة دير شبيغل.
وأشارت المجلة الالمانية، نقلا عن مصادرها، الى ان المستشارة أنجيلا ميركل ووزير المال أولاف شولتز، الذي يشغل أيضًا منصب نائب المستشارة، اتفقا على ذلك.
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