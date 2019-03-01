دفاع إيطاليا: نود الانسحاب من أفغانستان عندما يتم إنجاز أهداف مهمتنا

أعلنت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا أن "جميع المهمات تمتلك بداية ونهاية"، في إشارة الى البعثة العسكرية الإيطالية في أفغانستان. وأكدت انه "نود الانسحاب من أفغانستان عندما يتم إنجاز أهداف المهمة 100%، وفي هذه الحالة يمكن التوصل لعملية سلام في البلاد، من خلال إبرام اتفاق مع حركة طالبان فقط". وأضافت الوزيرة "في هذا السياق، وبأخذ الانسحاب الأميركي المعلن بعين الإعتبار أيضا، من الواضح أن علينا أن نكون مستعدين لاحتمال التخطيط للانسحاب، لكن نحن نريد أن نفعل ذلك من خلال التأثير على عملية سلام".

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