نائبة رئيس فنزويلا: أميركا تقوم بمناورات ومحاولات لإسقاط الحكومات التي تخالفها

لفتت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، من موسكو خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرعي لافروف إلى أن "الولايات المتحدة تعمل على زعزعة استقرار فنزويلا وتقوم بمناورات ومحاولات لإسقاط الحكومات التي تخالفها"، مشيرةً إلى أن "الغرب يعمل على إغلاق حساباتنا البنكية وسنعمل كل ما نستطيع لاستعادة أموالنا ولن نسمح بدخول مساعدات موجهة ضدنا".
ولفتت رودريغز من جهة اخرى الى ان "مادورو أوعز بنقل مكتب شركة النفط الوطنية الحكومية من أوروبا إلى موسكو".
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