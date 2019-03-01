بأكثر من 350 نقطة ثابتة ومتحركة.. انطلاق "100 مليون صحة" في الشرقية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

أعطى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، صباح اليوم الجمعة، إشارة البدء للمبادرة الرئاسية للقضاء على "فيروس سي" والأمراض غير السارية "100 مليون صحة" بالمحافظة، بحضور الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتور خالد فوزي، مشرف قطاع شؤون الأقاليم بالوزارة على الحملة بمُختلف محافظات الجمهورية.

انطلقت الحملة من مسجد "الفتح" بالزقازيق، ومطرانية "الزقازيق ومنيا القمح" للأقباط الأرثوذكس، وكنيسة "السيدة العذراء" بالعاصمة الشرقاوية، ومستشفى "الزقازيق" العام، ومكتب صحة ثانٍ الزقازيق، ونادي الشرقية الرياضي، ومستشفى "المبرة".

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وقال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الحملة تستهدف القضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية "ضغط الدم – السكري – السمنة"، حيث تستهدف الحملة 4 ملايين مواطن من أبناء الشرقية يبلُغ عمرهم 18 سنة فأكثر.



وأوضح مسعود، أن هناك 341 منشأة صحية تعمل كنقاط ثابتة بالحملة، بخلاف النقاط المتحركة، وذلك بمشاركة 1365 فرد (فريق عمل)، على أن يتم إجراء الفحوصات والكشف الطبي من خلال تقديم بطاقة الرقم القومي فقط، وعلاج المصابين دون أي مقابل.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أن الحملة مستمرة يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بجميع أيام الأسبوع، حتى يوم الثلاثاء 30 أبريل المُقبل.