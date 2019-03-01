اليوم.. قطع المياه عن مدينة أسوان بالكامل 12 ساعة

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محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، عن قطع مياه الشرب عن مدينة أسوان بالكامل، اليوم الجمعة، لمدة 12 ساعة متواصلة.
وقالت الشركة في بيان اليوم الخميس: "نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، بأعمال تغيير محابس مياه الشرب بمدينة أسوان، الأمر الذي يترتب عليه قطع المياه عن المدينة، وذلك من مساء الجمعة الأول من مارس 2019، ولمدة 12 ساعة متواصلة حتى 11 صباح يوم السبت 2 مارس 2019".
وأهابت الشركة بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة والاتصال بالخط الساخن للشركة 125 فى حالة طلب سيارات مياه شرب بالمجان.
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