استمرار القتال في مقديشيو بعد ساعات من وقوع هجوم حركة الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - مقديشيو- (د ب أ):

سمع دوي المزيد من الانفجارات والأعيرة النارية في العاصمة الصومالية مقديشيو صباح اليوم الجمعة، بعد أكثر من 12 ساعة على هجوم من تنفيذ حركة الشباب المتشددة في منطقة راقية راح ضحيته، بحسب الشرطة، نحو 25 قتيلا.

وقال رجل الشرطة أحمد بشاني لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن بعض المسلحين اختبأوا في منزل كانوا استولوا عليه ويقاتلون قوات الأمن. وأضاف أن المسلحين يستخدمون قنابل.

وأنقذت قوات الأمن المدنيين من المبنى المجاور لفندق "مكة المكرمة" الذي كثيرا ما يتردد عليه السياسيون. ومن بين الذين جرى إنقاذهم أطفال وكبار في السن.

وقال رجل شرطة آخر يدعى علي حسن كولمي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع من العدد الحالي البالغ 25 وأضاف إن أكثر من 50 شخصا نقلوا إلى مستشفيات مختلفة في المدينة لتلقي العلاج.

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وأشار مدير مستشفى المدينة، محمد يوسف، إلى إنهم يعالجون 27 مصابا وبعضهم في حالة حرجة.

وقالت الشرطة مساء أمس الخميس إن انتحاريا تورط في تفجير شاحنة مفخخة وربما كان يستهدف الفنادق الشهيرة في المنطقة.

وتشن حركة الشباب التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة، هجمات بشكل منتظم على المسؤولين الحكوميين والأجانب والفنادق والمطاعم في الدولة المضطربة الواقعة في القرن الأفريقي.

وكان أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم عام 2017 عندما قام انتحاري بتفجير شاحنة مفخخة في العاصمة في أسوأ هجوم على الإطلاق للحركة.