حزب الله اللبناني يندد بقرار بريطانيا بشأن إدراجه على لائحة المنظمات الإرهابية

أصدر حزب الله اللبناني بيانا اليوم الجمعة يرفض فيه بشدة قرار بريطانيا إدراجه على ما يسمى "لائحة المنظمات الإرهابية". Advertisements أدانت جماعة حزب الله اللبنانية يوم الجمعة قرار الحكومة البريطانية إدراجها على لائحة المنظمات الإرهابية وقالت إنها ترى فيه ”انصياعا ذليلا“ للولايات المتحدة. لائحة المنظمات الإرهابية وقالت إنها ترى فيه ”انصياعا ذليلا“ للولايات المتحدة. وقالت الجماعة في بيان إنها ”حركة مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي“ ووصفت الخطوة البريطانية بأنها ”إهانة لمشاعر وعواطف وإرادة الشعب اللبناني الذي يعتبر حزب الله قوة سياسية وشعبية كبرى“. وكانت بريطانيا قد قالت يوم الاثنين إنها تعتزم حظر كل أجنحة حزب الله بسبب ما وصفته بنفوذه المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط وصنفته منظمة إرهابية.

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