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باكستان تعيد فتح المجال الجوي للرحلات بعد توترات مع الهند

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أعلنت هيئة الطيران المدني الباكستانية، أنها ستعيد فتح المجال الجوى، الذي كان مغلقا هذا الأسبوع بسبب التوترات مع جارتها الهند،

أمام الرحلات التجارية بدءًا من الرابعة مساء اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي 1100 بتوقيت
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جرينتش.


وقالت متحدثة باسم الهيئة "تلقينا تعليمات بأن باكستان ستعيد فتح المجال الجوي أمام جميع الرحلات التجارية، ومن المقرر استئناف العمليات الجوية بدءًا من الرابعة مساء اليوم".
 

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