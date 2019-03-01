جوايدو يتعهد بالعودة إلى فنزويلا الاثنين المقبل

أكد زعيم المعارضة في فنزويلا، خوان جوايدو، بعد لقائه الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، في برازيليا، أنه سيعود إلى بلده الاثنين"، على الرغم من "التهديدات.
نحو 50 دولة، "تلقيت تهديدات شخصية ضد عائلتي لكنني مهدد أيضًا بالسجن من قبل النظام"، مضيفاً: "لكن هذا لن يمنعني من العودة إلى فنزويلا، الاثنين، على أبعد حد.
وفي مؤتمر صحافي، قال جوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة للبلاد واعترفت به
وكان جوايدو قد غادر فنزويلا في 22 فبراير على الرغم من قرار قضائي بمنعه من السفر، وقد يتم توقيفه فور عودته، وفق الرئيس الاشتراكي، نيكولاس مادورو.
من جهته، حيا الرئيس البرازيلي "أخاه" جوايدو، الذي وصفه بأنه رمز أمل، قائلاً: "لا نوفر جهداً في إطار قانوني يحترم دستورنا وتقاليدنا من أجل إعادة الديمقراطية إلى فنزويلا".
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