ميقاتي يلتقي وفديْن عربييْن: العروبة قارب نجاة من التشرذم الحاصل

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استقبل الرئيس نجيب ميقاتي وفداً من اتحاد الاطباء العرب برئاسة رئيس الاتحاد البروفسور الدكتور أسامة رسلان، يرافقه نقيب أطباء لبنان-طرابلس الدكتور عمر عياش، نقيبة أطباء الأسنان في طرابلس الدكتورة رولا ديب، في دارته في طرابلس، وذلك بحضور عضوي كتلة "الوسط المستقل"، النائب الدكتور علي درويش والوزير السابق نقولا نحاس، نقيب مهندسي طرابلس بسام زيادة، ورئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين.

كما استقبل الرئيس ميقاتي وفداً من المعهد العربي للتخطيط برئاسة رئيس المعهد الدكتور بدر مال الله، ثم اولم تكريما للوفدين العربيين.

النقيب عياش

وفي المناسبة، قال النقيب الدكتور عياش جاء فيها: دولة الرئيس ميقاتي نحن سعداء بوجودنا في حضرتكم اليوم، ونطمح لنبقى جميعاً يداً واحدة، أطباء وممثلين للمهن الحرة، وقد زففنا الخبر من القصر الحكومي بإعادة إحياء اتحاد نقابات المهن الحرة، لتكون هذه المهن مجتمعة لخير طرابلس والشمال على الصعد كافة، ولا تزال طلبات الأطباء العرب تتزايد، ونحن منهم وفيهم، ونحتاج لدعمكم، لما تعانيه الدول العربية من مشكلات على الصعيد الإغاثي وعلى صعيد التخطيط. من هنا، فإن هذا هو الإطار المناسب لتعاوننا جميعاً، ونأمل ان نخرج بتوصيات بعد المؤتمر الرابع والأربعين لاتحاد الأطباء العرب، والذي يعقد في طرابلس للمرة الأولى في تاريخ لبنان، وهذا شرف لنا جميعاً".

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الرئيس ميقاتي

ورد الرئيس ميقاتي بكلمة جاء فيها: " أريد أن أعبر عن سروري وسعادتي لوجودكم في هذه المدينة، التي كانت وستبقى نقطة استقطاب على الخريطة المتوسطية والعربية. أشكر نقابة أطباء طرابلس والنقيب الدكتور عمر عياش على هذه المبادرة. السعادة الحقيقية تكمن في أنني عندما أنظر إلى هذه الوجوه، أشعر بأنني خرجت من اليوميات وعدت الى الاساس الذي يجمعنا وهي العروبة وتشكل قارب النجاة من هذا التشرذم الحاصل في المنطقة. وجودكم مهم جداً، وفي هذه المدينة بالذات وأعتقد أن التوصيات التي ستخرجون بها ستكون على قدر كبير من الأهمية".

وأضاف "كما تداولنا بفكرة إعادة إحياء اتحاد أصحاب المهن الحرة، وهذا أمر جيد جداً أتمنى استكماله بأسرع وقت، لأنه سيعطي طابعاً مهنياً صرفاً لمطالب المدينة، وليكون اليد المساعدة الطيبة لنوابها والساعين في سبيل إخراجها من الواقع الذي نحن به، الى ما هو أفضل".

وتابع "ولا بد ايضا من أن أرحب بالدكتور بدر مال الله، رئيس المعهد العربي للتخطيط الذي شرفنا اليوم بزيارة لمدينة طرابلس، وهذا المعهد يقوم بسلسلة من الدورات شهرياً تقريباً في طرابلس، لنشر ثقافة الأعمال وتطوير الأعمال للمؤسسات المتوسطة والصغيرة، ونحن بصدد البحث معه في خارطة تسمى الخارطة الاستثمارية لطرابلس، ومنها ننتقل إلى مرحلة من الاستثمار والجذب لهذه المدينة أكثر فأكثر. أشكركم جميعاً على الحضور المميز بوجود النقباء الكرام، وحضرة رئيس بلدية الميناء الموقر، وأتمنى دائماً أن نرى هذه الوجوه الطيبة هنا في طرابلس وفي منزلكم هنا".

وقدم الدكتور عياش والدكتور رسلان درع تكريم للرئيس نجيب ميقاتي باسم الاتحاد.