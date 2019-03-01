بعد أزمتها الصحية.. زهور السليماني تحظى بتكريم في مهرجان طنجة

تحظى الفنانة زهور السليماني بتكريم تقديري في المهرجان الوطني للفيلم في طنجة، في دورته الـ 20، التي تنطلق، اليوم الجمعة، في مدينة طنجة، وذلك بعد الوعكة الصحية، التي ألمت بها، أخيرا.

ويحتفي المهرجان، في سهرة الافتتاح، بزهور السليماني في أول ظهور لها، بعد خضوعها لعمليتين جراحيتين على مستوى القلب، وفي حفل الاختتام، يوم 9 مارس الجاري، بالموضب السينمائي، والفنان الفوتوغرافي، علال سهبي.

وتقدم العروض السينمائية، المشاركة في المهرجان الوطني للفيلم في طنجة، في قاعتي “روكسي”، و”غويا” في عروس الشمال طنجة، بحضور عدد من الفنانين.