تحظى الفنانة زهور السليماني بتكريم تقديري في المهرجان الوطني للفيلم في طنجة، في دورته الـ 20، التي تنطلق، اليوم الجمعة، في مدينة طنجة، وذلك بعد الوعكة الصحية، التي ألمت بها، أخيرا.
ويحتفي المهرجان، في سهرة الافتتاح، بزهور السليماني في أول ظهور لها، بعد خضوعها لعمليتين جراحيتين على مستوى القلب، وفي حفل الاختتام، يوم 9 مارس الجاري، بالموضب السينمائي، والفنان الفوتوغرافي، علال سهبي.
وتقدم العروض السينمائية، المشاركة في المهرجان الوطني للفيلم في طنجة، في قاعتي “روكسي”، و”غويا” في عروس الشمال طنجة، بحضور عدد من الفنانين.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أزمتها الصحية.. زهور السليماني تحظى بتكريم في مهرجان طنجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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