وعكة صحية تدخل الفيلالي المستشفى وتغيبه عن عرض “هيموراجي”- صورة

تعرض الفنان الكوميدي، حمزة الفيلالي، أمس الخميس، لوعكة صحية غيبته عن عرض مجموعة هيموراجي الكوميدية في مدينة المحمدية.

وشارك الكوميدي طاليس، وبعض أعضاء مجموعة هيموراجي متتبعي حساباتهم في موقع التواصل الاجتماعي، صورة الفيلالي، داخل إحدى المصحات، راجين له الشفاء، ومعلنين أن المرض سبب في غيابه عن عرض ليلة أمس.

وانطلقت مجموعة هيموراجي، أخيرا، في تقديم جولة في مدن المملكة، انطلقت من طنجة، وتطوان، وستشمل الرباط، ومدن الجنوب كذلك.