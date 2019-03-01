حكيمي: بروسيا دورتموند منحني الثقة التي افتقدتها

عبر أشرف حكيمي، لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم والمحترف في صفوف فريق بروسيا دورتموند الألماني، عن سعادته الكبيرة بالتواجد في هذا الفريق الألماني، وعن امتنانه الكبير لهذا الفريق، الذي منحه فرصة اللعب والتألق، وهي الفرصة التي لم يكن لينعم بها رفقة فريقه السابق لريال مدريد.

وفي حوار مع الموقع الرسمي للنادي الأصفر، قال حكيمي إنه يرغب في البقاء في بروسيا دورتموند، حتى يزيد من تطوير نفسه، كما شدد على أن طريقة وفلسفة اللعب في ألمانيا تختلف كثيرا عن إسبانيا.

وصرح حكيمي بهذا الخصوص قائلا ” هنا الأندية تمنح الفرصة للاعبين الشباب والناشئين، هذا الأمر يساعدهم كثيرا على التألق والتطور، أنا أرغب فعلا في الموصلة على هذا النحو، لأنني طورت الكثير من إمكانياتي، ومنحني الفريق الثقة التي كنت قد افتقدها، عندما توصلت بعرض من الفريق لم أتردد لثانية لأن هذا النادي عظيم ولديه تاريخ عريق جدا”.

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وأشاد النجم المغربي كثيرا بزميله في الفريق،الإنجليزي جادون شانسو، الذي يعتبر من المواهب الواعد في كرة القدم، وقال حكيمي إن شانسو قادر على أن يكون واحد من أحسن اللاعبين في العالم، إن هو استمر على نفس الطريق، لما يتمتع به من مهارات وقدرات.