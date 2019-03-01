النقب: اتهام شاب بتشغيل وتعنيف قاصرين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، اليوم الجمعة، لائحة اتهام ضد شاب (25 عاما) من سكان مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، نسبت إليه "تشغيل قاصرين، استعبادهم والتنكيل بهم والتسبب لهم بإصابات دون سبب"، وغيرها.
ويستدل من لائحة الاتهام أن "المتهم مدير مخبز مع 3 من أخوته، قام بتشغيل 6 من أبناء أخوته (6-15 عاما) في المخبز وذلك لمدة عام كامل، لغاية يوم 08.02.2019، ولم يحصل القاصرون على أي يوم راحة في الأسبوع".
وذكر في لائحة الاتهام أن "المتهم كان يمنع العمال القاصرين من اللعب مع أصدقائهم أثناء ساعات العمل، كذلك جرى إجبارهم عن التغيب على المدرسة عدة أيام بسبب العمل، وقام المتهم وشقيقه، بإجبار القاصرين على مواصلة عملهم في المخبز في ظل جو من الرعب تم فرضه عليهم، وجرى تعنيفهم يوميا ما تسبب في بث الخوف في نفسوهم وأنهم سيتعرضون للضرب إذا ما لم يقوموا بعملهم على أكمل وجه، وخلال عملهم اعتمد المتهم وشقيقه على تركهم أياما يعملون لوحدهم دون رقابة بالغ على المبيعات في المخبز".
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