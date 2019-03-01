زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب جنوبي بيرو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ضرب زلزال بقوة 7.1 درجات على مقياس ريختر جنوبي بيرو، اليوم الجمعة، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وأوضحت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أنّ الزلزال وقع على عمق 260 كيلومترًا في منطقة تبعد بنحو 27 كيلومترًا شمال شرق مدينة أزانغارو.

من جانبه، استبعد مركز التحذير من موجات المد البحري في المحيط الهادئ، حدوث موجات تسونامي جراء الزلزال، حسب "أسوشيتيد برس".

ولم تعلن السلطات البيروفية حتى الساعة 11:45 (توقيت القدس) عن أية خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.