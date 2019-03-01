الأوقاف السورية توضح حقيقة بدء السعودية بقبول طلبات الحج من الداخل

الخليج 365/ بغدادنفى مصدر موثوق في وزارة الأوقاف السورية، الجمعة، ما يتردد عن أن السعودية بدأت بقبول طلبات الحج للسوريين.

وقال المصدر في تصريح صحافي إن "وزارة الحج السعودية منعت هذه السنة أيضاً الحجاج السوريين من الداخل، بينما وقعت اتفاقية مع ما يسمى الائتلاف المعارض".

وأوضح أن "الأمور تجري كما في كل عام، إذ يتم التسجيل على أمل أن تعود الأمور إلى نصابها ونأخذ حصتنا من الحجاج"، مشيرا الى ان "حقيقة الواقع هو أننا ما زلنا على ما كنا عليه في السنوات السبع الماضية، وليس هناك أي جديد، إذ جرت العادة أن تتم عملية تقديم الطلبات وهذه فترة قد تستغرق من شهر إلى شهر ونصف الشهر، على أمل أن تتغير الأمور للأحسن، وهو مجرد تقديم طلب من باب الاحتياط".



وأكد أن "الوزارة ستعلن عن أي جديد يطرأ على هذا الأمر".