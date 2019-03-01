حزب الله يندد بقرار بريطانيا إدراجه على لائحة المنظمات الإرهابية



أصدر حزب الله اللبناني بيانا، الجمعة، يرفض فيه بشدة قرار بريطانيا إدراجه على ما يسمى "لائحة المنظمات الإرهابية". الخليج 365/ بغدادأصدر حزب الله اللبناني بيانا، الجمعة، يرفض فيه بشدة قرار بريطانيا إدراجه على ما يسمى "لائحة المنظمات الإرهابية". وجاء في بيان حزب الله "نحن حركة مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي ولا يحق لأي دولة في العالم تحتضن الإرهاب وتموّله وتدعمه أن تتهم حزب الله أو أي حر". وأكد حزب الله أن "القرار البريطاني انصياع ذليل للإدارة الأمريكية".





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