عبدالله بن زايد: السياسة الخارجية للإمارات تقوم على مساعدة دول العالم الإسلامي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، إن التجربة الإماراتية الناجحة تؤكد أن القيادة الرشيدة واستشراف المستقبل يصنعان الأمم ويحصنانها من الحروب، مشيرا إلى أن تردي الأوضاع الاقتصادية من أبرز التحديات التي تواجه دول منظمة التعاون الإسلامي.
جاء ذلك في كلمته خلال أعمال الدورة الـ46 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي انطلقت اليوم في أبوظبي.
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