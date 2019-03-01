قوات سوريا الديمقراطية تتوقع معركة شرسة في آخر جيب لـ"داعش"

قال مصطفى بالي مدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، الجمعة، إن قواته تتوقع "معركة شرسة" مع مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي، الذين لا يزالون متحصنين في آخر جيب للتنظيم في شرق سوريا.



وأضاف بالي -في تصريحات لوكالة "رويترز"- أن مسلحي "داعش" لا يزالون متحصنين في قرية الباغوز على الحدود العراقية ولم يستسلموا، مضيفا أن قوات سوريا الديمقراطية لن تقتحم القرية وتعلن تحريرها قبل أن تتأكد تماما من مغادرة المدنيين لها.

Advertisements

كان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني قال إن قواته ستعلن "الانتصار الكامل" على "داعش" الإرهابي بعد أسبوع.

وتحاول قوات سوريا الديمقراطية إجلاء آلاف من المدنيين في الباغوز قبل اقتحامها أو إجبار من تبقى من الإرهابيين، ومعظمهم أجانب، على الاستسلام.

وتستعد قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي لشن هجوم على الجيب الأخير للتنظيم في ريف دير الزور الشرقي بسوريا؛ حيث بات محاصرا في نصف كيلومتر مربع، بعدما خاضت ضده معارك على جبهات عدة في العامين الأخيرين.